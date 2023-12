Nicole Neumann y Manu Urcera anunciaron su embarazo durante su casamiento

La noticia venía circulando durante la última semana. Algunos indicios públicos y otros movimientos privados daban a pensar que Nicole Neumann estaba otra vez embarazada y esperaba su primer hijo con Manu Urcera. Vale recordar que la modelo es madre de Indiana, Sienna y Allegra de su vínculo con Fabián Cubero, y tanto ella como su por entonces futuro marido habían esbozado en varias oportunidades las ganas de formar su propia familia. Incluso, según pudo saber, la conductora venía haciendo tratamientos para ello y había congelado óvulos.Una semana atrás, el periodista Gustavo Méndez anunció el embarazo de la modelo. Con el correr de los días, trascendió el enojo de la protagonista porque se había filtrado la noticia. De acuerdo a lo señalado por Ángel de Brito en, Nicole tenía pensado contarle primero a sus tres hijas y luego hacerlo público en la ceremonia religiosa previa al festejo.El escenario entonces se trasladó a Exaltación de la Cruz. Cuando caía la tarde, y el sacerdote terminaba sus palabras hizo referencia a una r dijo “todos ustedes hoy armaron el pesebre, ellos también”, dijo el sacerdote. Los novios se miraron cómplices al escuchar la alusión a la fecha en la que se cumple el ritual navideño, y todos supieron lo que hasta entonces era un secreto a voces: que Nicole Neumann y Manu Urcera esperan su primer hijo juntos. De esta manera, las chicas tendrán un nuevo hermanito, ya que en la familia ensamblada hay que contar también a Luca, fruto de la relación de su papá Fabián con Mica Viciconte.Las versiones periodísticas de los últimos días entraron en combustión con algunos indicios de la propia Nicole, como no beber alcohol en la celebración realizada en Neuquén. Otra pista llegó cuando la modelo subió a su perfil una publicidad de un producto tras practicarse un alisado capilar y destacó algunas de las propiedades del mismo. “Libre de formol y químicos, vegano, apto embarazadas, lactantes y niñas”, afirmó, mientras la cámara tomaba su nuca y parte de su característica cabellera rubia tras el cambio de look. Ese detalle de aptitud para quienes estén en la dulce espera fue el que generó especulaciones ante una posible gestación en su vientre.Consultada sobre el tema, en esa oportunidad, Neumann había indicado: “Qué se yo, no es un plan inmediato, pero ojalá que sigamos, y calculo que él, más que nada, tendrá la necesidad en algún momento. Proyectamos y hablamos un montón, por supuesto que sí, pero estamos viviendo el momento y disfrutando lo que tenemos hoy”.Otro dato de color lo aportó en reiteradas oportunidades Carmen Barbieri, su compañera en el jurado de Los 8 escalones, quien insinuaba su embarazo hasta que finalmente sucedió.Por su parte, el piloto de autos siempre manifestó su deseo de ser padre por primera vez junto a Nicole: “Es un proyecto tener un hijo, la realidad es que con mis carreras estamos un poco complicados, ella también trabaja mucho y está en casa. Pero queremos”, reveló en una reciente entrevista con Catalina Dlugi. Con tanta gente haciendo fuerza, los planetas se alinearon y Nicole y Manu contaron finalmente la noticia que tanto querían dar.