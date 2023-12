Todos los productos que Lotocki le inyectó a Silvina Luna eran “ilegales”

Los productos que le inyectó el doctor Aníbal Lotocki a Silvina Luna en las distintas intervenciones estéticas que se realizó la modelo hace unos años, que aparentemente fueron los causantes de sus posteriores graves problemas de salud y por los que el 31 de agosto falleció en el Hospital Italiano, fueron revelados por el periodista Ángel de Brito.



Según contó, en la autopsia se encontró "un sinnúmero de elementos químicos mezclados con siliconas y un pegamento sulfurado". Allí sostuvo que todo lo hallado es ilegal y que "las cantidades que se usó en su cuerpo fue letal".



"Lotocki sabía perfectamente el daño que causaban estos materiales, no con Silvina, sino desde que comenzó a colocarlo", aseguró De Brito.



Otras de las cuestiones que reveló la necropsia es que el cirujano, que se encuentra detenido, le inyectó microesferas de acrílicos que le provocaron numerosos conflictos de salud años después.



"Con respecto a Silvina me cuentan que este producto lo encontraron en el cuerpo en la cola, las pantorrillas, las rodillas, los intercostales, los pectorales, el abdomen, la cadera y los muslos", sumó.



Roberto Casorla, abogado de Raphael Dufort, otra de las denunciantes, ratificó que la damnificada tiene polimetilmetacrilato en su cuerpo: "Una de las testigos principales trabajó con él y contaba que venía a granel, en bolsas de cinco kilos".



A fines de noviembre su abogada Ileana Lombardo renunció a su defensa y fue reemplazada por Claudio Lifschitz, ex secretario del ex juez Juan José Galeano, destituido y condenado por su actuación en la Causa AMIA.



Además, con esta nueva defensa, el cirujano solicitó el cierre de 7 de las 20 causas judiciales en su contra por el paso del tiempo sobre distintos casos en los que fue denunciado por lesiones graves o gravísimas.



En estos momentos Lotocki está detenido en el Penal de Ezeiza con prisión preventiva a raíz de la muerte del paciente Rodolfo Zárate, ocurrida en 2021.



Con respecto a la causa por lesiones, la Cámara agravó las penas a ochos años de prisión y diez de inhabilitación especial para ejercer la medicina por el delito de lesiones graves reiteradas a cuatro pacientes, entre ellas la de la fallecida modelo Silvina Luna.