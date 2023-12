Se casaron Celeste Muriega y Christian Sancho: las fotos de la gran fiesta

Christian Sancho y Celeste Muriega tuvieron la fiesta de bodas que soñaban. La cita fue en el salón de eventos Jano’s en Benavídez y ningún famoso quiso perdérselo. Entre los invitados estuvieron Marta Fort, El Polaco, Barby Silenzi, Pablito Ruiz, Fabián Paz y Gustavo Pucheta, Marcelo Iripino, Valeria Archimó, Lowrdes Fernández, Ginette Reynal, Jonás Guitérrez, Pablo Granados y Lizy Tagliani, quienes asistieron vestidos de gala para la ocasión.Al evento no le faltó glamour.Según lo que adelantaron, la lista de asistentes llegaba a 400 invitados y de este número, al menos 300 de ellos acompañarán a los esposos en un primer tramo.Con respecto al tema invitados, en medio del móvil con al aire de Poco Correctos (eltrece), Sancho tuvo un simpático ida y vuelta con el conductor del ciclo, después de preguntarle al aire si iba a la fiesta.El Pollo Álvarez le confirmó su asistencia después de conducir un evento con el que se comprometió previamente. Ante la respuesta, el novio recalculó el conteo de sus invitados. “Hay 299 (invitados), el 300 eras vos, pero vas a fallar, así que...”, a lo que el mediático contestó entre risas “¡Voy a ir, voy a ir!”.Cómo había sido la boda civil de Christian Sancho y Celeste Muriega: felicidad, lluvia y 45 minutos de retrasoEste miércoles, Christian Sancho y Celeste Muriega formalizaron su relación y se casaron por el civil, con una ceremonia muy íntima y sencilla, rodeados del amor de su familia y la complicidad de sus amigos más cercanos. La bailarina compartió algunos entrañables momentos por medio de sus historias en Instagram, desde el momento en que dieron el “Sí, acepto”, hasta el desayuno del día siguiente como casados.Sin embargo, la celebración no estuvo exenta de algunos inconvenientes, especialmente por las fuertes lluvias registradas. De hecho, la pareja tuvo problemas para llegar al Registro Civil y tuvieron un retraso de 45 minutos. Así lo comentó la propia Celeste a su marido mientras intentaban llegar al lugar: “Amor, último camino de solteros. Y tarde. Nos estamos yendo a casar, con algunos inconvenientes, 45 minutos tarde, no es tanto. Que nos reciba la jueza”.Superado el inconveniente inicial, una nueva actualización en la cuenta de Muriega permitió ver a los recién casados durante el acto matrimonial. Ambos se retrataron muy felices con documento en mano y con estilismos sencillos en tono blanco.La mediática subió otras capturas junto a los testigos de la boda, documentó el tradicional momento en el que sus allegados les arrojaron arroz y después disfrutaron un almuerzo. Al finalizar, Chris y Celeste se retiraron a un reconocido hotel de la ciudad para pasar su primera noche de bodas. (Tn Show y Teleshow)