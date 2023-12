La confesión de Mónica Farro sobre sus infidelidades: “Muchas veces”

Si bien Mónica Farro está casada felizmente con Leandro Herrera desde hace algunos años, ahora habló acerca de sus infidelidades múltiples. Justamente, la actriz charrúa no dudó en confesarse y provocó un escándalo.Durante esta semana, Mónica Farro pasó por el programa de Carmen Barbieri, Mañanísima, en donde habló acerca de su presente profesional tras quedar eliminada del Bailando 2023. De esta manera, la conductora de El Trece le hizo algunas preguntas a modo de “ping pong” que generó la polémica.“¿Fuiste infiel alguna vez?”, consultó la mamá de Fede Bal, a lo que la vedette contestó sin dudarlo: “Sí, muchas veces”. Esto provocó las risas de Lucas Bertero y todos los presentes en el piso. En ese momento, la presentadora insistió: “¿Te gusta ser infiel o te cuesta?”, a lo que respondió: “Me encantó, amé. Hace muchos años lo fui”.Por otro lado, en referencia a su esposo, soltó: “Ahora estoy casada y este casamiento lo disfruté muchísimo. Leandro es mi entrenador”. En ese sentido, también contó cómo es el carácter de su amado: “Él es re tranquilo. Perfil bajo. Me apoya en todo lo que quiero hacer. Es compañero y yo quiero un compañero”.Mientras aún era parte del certamen de baile conducido por Marcelo Tinelli, Mónica Farro contó que tuvo un gran inconveniente con su marido tras haber mantenido relaciones sexuales. “Mi marido hoy me rompió el sillón, rompimos el sillón haciendo cosas que no teníamos que hacer, así que está en penitencia”, explicó en vivo.Anteriormente, había mostrado cómo había quedado su mueble tras el acto, mientras Herrera trataba de repararlo con un destornillador. “Lo rompiste por loquito sexual, loco del sexo”, le dijo la exmodelo de Playboy, mientras que su pareja argumentó que todo ocurrió por “un momento de locura”. (La Cien)