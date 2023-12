Hizo un video en ropa interior “sin filtros ni maquillaje a mis 47 años”

Desde que transformó su cuerpo para dedicarse al fisiculturismo, Ingrid Grudke inspira a sus miles de seguidores de Instagram con posteos bodypositive y de vida fit. La mediática, que el pasado fin de semana desfiló junto a otras modelos en la apertura del Martín Fierro de la Moda, hizo un video casero en lencería muy jugada y lo acompañó con un texto lleno reflexiones.Desde el living de su casa, se mostró con un conjunto de encaje floral negro formado por un corpiño armado con taza y una bombacha diminuta de terminación colaless ultracavada. Ambas piezas están adornadas con apliques brillantes plateados, una de las últimas tendencias en ropa interior.“Muy temprano, recién me levanto, sin filtros, ni maquillaje, con mis cuarenta y siete años, solo quiero decir que con mi constancia en mi buena alimentación, entrenamiento, buen descanso, disciplina y voluntad obtuve un cuerpo cómodo, fuerte y tonificado”, empezó.“Muchos me dicen que tuve suerte que nací con esta genética, y sí, ciertas formas de los músculos, hueso, la altura, me lo dio la genética, pero mantener el cuerpo en este estado es pura decisión”, siguió.Por último, se refirió a los sacrificios que hace para lograr su objetivo. “Hace un tiempo que tomé conciencia de que nuestro cuerpo es nuestro vehículo en la vida y por eso quiero tener un cuerpo ágil y funcional. Va más allá de lo estético. No crean que no me cuesta. Pero solo hago lo que tengo que hacer para tener un futuro con más libertad”.