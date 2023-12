Nazarena Vélez, contra Jey Mammón: “La que tiene que actuar es la Justicia”

Nazarena Vélez viajó a Córdoba para promocionar la obra "Dos locas de remate", que presentará durante la temporada de verano en Villa Carlos Paz, junto a Gladys Florimonte.



En diálogo con el programa Córdoba a la siesta, la actriz se refirió al regreso de Jey Mammón luego de que trascendiera la denuncia por abuso sexual presentada por Lucas Benvenuto, la cual nunca se investigó porque prescribió por el paso de los años porque no regía aún la ley que hace que no caduquen las denuncias cuando el presunto abusado es menor de edad.



"Si él necesita laburar y le hace bien y tiene un productor que lo avale, no me parece mal. Después la gente decidirá qué va a hacer con ese espectáculo", dijo Nazarena sobre el regreso del actor al teatro.



"Yo creo que la Justicia tiene que actuar y nunca actuó, entonces somos nosotros los encargados todo el tiempo de cancelar. Hay un momento donde la Justicia también se tiene que hacer cargo", continuó.



Nazarena reconoció el talento del actor, pero no puede negar que le pegó muy mal enterarse de la denuncia: "Yo empecé con Jey, hice todo para que esté en teatro y artísticamente me parece increíble, hay muy pocos artistas completos como él. Está muy bien que labure, después lo que a mi me pasa con el caso que pasó, es otro tema".



"Acá la que tiene que actuar es la Justicia y si termina mirando para otro lado siempre somos nosotros los que nos terminamos peleando", remarcó.



Por último, destacó que el tema aún está fresco entre el público: "Nadie se olvida de nada. Tal vez dentro de diez años decís: ‘Ah bueno, ¿cómo fue el tema?’. Hoy nadie se olvida".



"¿Cómo va a ser tu reacción si te lo cruzás en Carlos Paz en algún premio o restaurante?", le preguntaron y la actriz aún no sabe cómo reaccionará: "No lo sé, tengo que estar en el momento. No tengo idea, no tengo eso en la cabeza en este momento. Tengo la cabeza muy enfocada en la comedia. Uno nunca sabe cómo puede reaccionar y más viniendo de mi cuenta, lo que me pasa en el momento es lo que hago".



En marzo de este año, Nazarena había tildado de "monstruo" a Jey Mammón. “Sinceramente, necesité tomarme unos días para poder afrontar este tema y poder hablarlo, porque quiero que sepan que es muy doloroso enterarte que querías a un monstruo y ayudaste a entrar al medio a un pederasta. Yo como madre y como abuela, saber que dejé cerca al Chino (su hijo) de Jey, me paraliza. “Creo cada palabra de Lucas y es más, creo que debe haber más Lucas ahí afuera que no se animan o por vergüenza o por dolor a denunciar porque aquel que lo hace una vez, lo hace varias veces. Lo que yo no puedo creer es que la Justicia se lave las manos, que le diga a un menor ‘vos podés denunciar, pero hasta este año. Después, suerte’. Algo hay que hacer con las leyes”, había dicho Nazarena.