Confirmaron cuándo y a qué hora empieza Gran Hermano 2024: otros detalles

Gran Hermano 2024 ya tiene su fecha de estreno lista. El reality show de convivencia regresará a las pantallas el próximo 11 de diciembre para su nueva temporada. Los detalles sobre la hora del comienzo y cuantos participantes ingresarán a la casa.



Este 11 de diciembre a las 21.45 horas, Santiago Del Moro presentará a los nuevos integrantes de Gran Hermano y la casa más famosa del mundo reabrirá sus puertas.



Para confirmar el horario de estreno, la cuenta oficial de GH 2024 en X (ex Twitter) presentó un video con la reconocida canción del programa.





El próximo lunes ingresarán 22 participantes para competir por el gran premio. El primer programa será transmitido por la pantalla de Telefe y, en simultáneo, por DGO. La plataforma de streaming de Directv será la encargada de transmitir el Gran Hermano en vivo las 24 horas.



Además, ya está confirmado el equipo que integrará los polémicos debates del reality. Cada martes y jueves, Sol Pérez, Gastón Trezeguet y Ceferino Reato, junto a panelistas que irán rotando, serán los encargados de darle vida al programa que conduce Santiago Del Moro.



En esta nueva temporada, los ex participantes de Gran Hermano 2022 participarán de los debates y el inicio del show. Julieta Poggio, quien fue finalista, será la encargada de acompañar a los nuevos integrantes del estudio a la casa, rol que anteriormente ocupó Wanda Nara.



“No puedo con la emoción que voy a sentir en ese momento. Jamás voy a olvidar todas las sensaciones y pensamientos que tenía caminando por esa alfombra roja junto a Wanda. No puedo creer que voy a ser yo quien los acompañe en ese último contacto con el exterior. Que divertido, que adrenalina”, expresó la modelo en sus redes sociales.