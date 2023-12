María Becerra posó para una revista con un look al borde de la censura

María Becerra se convirtió en una artista que ya no necesita presentación. Después de agotar su show en River, “La Nena de Argentina” sigue sumando éxitos a su carrera profesional mientras consolida su faceta fashionista. Ahora posó para la tapa de Rolling Stone Argentina con un look al borde de la censura.La cantante, que siempre está al tanto de las tendencias pero les da su propia impronta, se lució con un top de encaje floral verde translúcido sin nada debajo.El look se completó con una falda a juego con sectores drapeados y un cinturón de cuero negro. ¿Como si fuera poco, la sesión de fotos incluyó otro look afín a las últimas tendencias: un top en forma de corazón invertido de efecto cuero gastado en gris. Lo combinó con una minifalda al tono con cierre delantero y cinto incluido cruzado con tachas y hebillas XXL.