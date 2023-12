Cande Tinelli fue maltratada en un restaurante: “Berretas”, dijo

Cande Tinelli compartió a través de su cuenta de Instagram una de las peores experiencias de su vida en un restaurante en la capital española. La modelo viajó a Madrid para acompañar a su novio, Coti Sorokin, en varios de sus shows. Fue en este contexto que decidió salir a cenar a un restaurante y terminó siendo maltratada por el dueño del local.A través de historias, la influencer con más de 4,5 millones de seguidores compartió los detalles de su experiencia. Subió un video, arrobó al local y descargó su furia por el horrible momento que le hicieron pasar.“El peor sitio de Madrid con la peor atención”, escribió la hija de Marcelo Tinelli en la publicación. “Te echan de la mesa aunque consumas. Me tienen podrida estos lugares berretas que se creen y flashean estrella Michelín. No vengan”, explicó, sin poder creer que le hayan pedido que se vaya.Además, la modelo apuntó contra el dueño del local, quien al parecer tuvo una horrible actitud, no solo con ella, sino también con una mujer y su bebé. “Es un pucho mojado, infumable”, comentó en el video que subió a Instagram, y luego mostró algunas fotos del local gastronómico llamado “La Mucca”.Al parecer, Cande Tinelli no fue la única en tener una horrible experiencia en este “clásico madrileño”, tal como se puede leer en la descripción del restaurante en su cuenta de Instagram. Un gran número de comensales les hicieron saber sus reclamos por lo sucedido arrobando a la mediática y otros, incluso, contaron sobre sus propias vivencias en el lugar.La propuesta de casamiento de Coti Sorokin a Cande TinelliCande Tinelli vivió uno de los momentos más emotivos de su vida durante este fin de semana en el show de su novio, Coti Sorokin. Si bien la pareja ya tenía planeado casarse, el cantante la sorprendió con una emocionante propuesta de matrimonio sobre el escenario del Teatro Gran Rex, en pleno concierto.“Una noche soñada y única, la verdad no necesito nada más”, escribió la influencer en sus redes sociales, que aún no podía creer que su pareja le haya pedido la mano durante el recital. “Rico no es el que más tiene, sino quien menos necesita”, reflexionó en el posteo.La propuesta de matrimonio incluyó a dos personajes muy especiales: Linda y Jesús, los dos perritos de Cande. Ambos aparecieron sobre el escenario y uno de ellos tenía una bolsita colgando de su cuello.Fue entonces que Coti se arrodilló ante ella y le entregó el estuche con el anillo en su interior. Candelaria no pudo contener su emoción y empezó a llorar. La influencer no dudó en aceptar la propuesta y ambos cerraron el momento con un beso. (La Cien)