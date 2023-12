Yoyi Francella sorprendió en las redes sociales con una microbikini color lila

Yoyi Francella es una de las influencers del momento, que a través de sus redes sociales comparte desde sus cambios de looks en el pelo hasta sus outfits más audaces y cancheros.Durante las últimas horas en su cuenta de Instagram, donde tiene 585 mil seguidores, la actriz publicó una foto en las historias donde se mostró cien por ciento relajada en microbikini disfrutando del calor.¿Los detalles de la apuesta? La hija del humorista posó a orillas de la pileta con un traje de baño de dos piezas en color lila. Se trata de un corpiño triangulito, al cual decidió usarlo invertido para darle una onda más canchera. La parte de abajo, en tanto, es estilo taparrabos, colaless, con breteles que se atan a los costados.Usó un hairstyle con el pelo suelto al natural y con efecto húmeda. Como es habitual en ella, no agregó ni una sola gota de make up.