El Cuarto Soda vuelve este viernes Paraná con su Tour “Los 80´s en Stereo”

El Cuarto Soda, la banda de rock que homenaje a Soda Stereo, se presentará en Paraná con su espectáculo “Los 80´s en Stereo”, este viernes 8 de diciembre a las 21 en Mirador Bar (de calle Blas Parera 4328).“Pasaremos por toda la historia de Soda Stereo, pero por dos puntuales, los `80 y su regreso en 2007”, anticipó ael vocalista y guitarrista Brian Tolenti al dar cuenta de la “puesta en escena ochentosa” que se extenderá a lo largo de dos horas.“Soda Stereo tenía esa particular forma de modificar siempre absolutamente todo, no hay disco ni canción que se parezca a la otra, con lo cual, hay una variedad increíble para jugar al elegir qué temática de Soda podemos hacer”, ponderó el músico.

La banda está conformada por músicos excepcionales que no solo interpretan las canciones de soda Stereo de manera magistral, sino que también han sabido agregarle su propio sello personal. El baterista Gabriel Muscio y el bajista Pol Walls son una sección ritmica impecable que sostiene la base de las canciones con precisión y fuerza. El tecladista Gonzalo Lorenzo agrega texturas y colores a las melodías, mientras que el vocalista y guitarrista Brian Tolenti logra capturar la esencia del sonido de Cerati con su voz versátil y su virtuosismo en la guitarra.Para los fans de Soda Stereo, El Cuarto Soda es una oportunidad única de revivir las canciones de una de las bandas más importantes de la música argentina, interpretadas por una banda que ha sabido honrar su legado con pasión y dedicación.“Nuestro homenaje es un trío”, remarcó el artista y explicó: “Respetamos los arreglos como son, no improvisamos y no inventamos nada; todo lo que tocamos es que tocó alguna vez Soda Stereo en vivo, ya sea en la versión de cualquier canción, porque nos gusta ser puristas”.La preventa de entradas ya está disponible en The Music Store y PASSLINE a $5.000, precio promocional.