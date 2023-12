Romina Malaspina busca chofer privado: los requisitos excluyentes

Romina Malaspina busca chofer privado. La modelo publicó la oferta laboral en sus redes sociales y detalló los requisitos excluyentes. “Busco urgente chofer con disponibilidad full time que resida en zona norte o cercanías. Enviar cvs, datos y licencia de conducir a: contacto@romimalaspina.com ”, escribió en una historia de Instagram sobre una foto de la ciudad.Sin embargo, a la hora de haber publicado la búsqueda, se mostró muy molesta. Es que recibió un correo sin asunto y sin ninguno de los datos pedidos.“Hola buenas tardes yo puedo ser tu chofer. Soy de Banfield, Buenos Aires. Tengo 23 años. Contame un poco cómo es el laburo y a qué lugares hay que ir”, se leía en la captura que publicó la modelo.Acto seguido, advirtió: “Gente, como se solicitó en la historia anterior, por favor enviar CV y licencia de conducir sí o sí en el primer mail. Excluyente”. “Los que no tengan la info que se solicita, lamentablemente no podemos responder porque no llegamos con todos”, cerró.