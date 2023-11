El “Colo” Barco presentó a su nueva novia con romántico mensaje

Este miércoles las redes sociales ardieron por un romántico posteo de Valentín Barco a su novia, la modelo Yazmín Jaureguy. Con esta especial dedicatoria el futbolista de Boca Juniors oficializó de forma pública su relación con la joven y su publicación en una historia de Instagram generó miles de reacciones de sus seguidores.En la foto seleccionada por el Colo se ve a la pareja compartiendo un grato momento en una playa. “Te amo, amor”, escribió él con un emoji de un corazón. Yazmín fue quien dio a conocer la primera foto en la misma red social con la frase “te amo” y el mismo dibujo de un corazón. Una vez que los usuarios de las redes vieron la imagen, el tema explotó y fue tendencia en X (ex Twitter).Cabe recordar que el pasado 11 de septiembre, Barco mediante un polémico posteo anticipó su separación de Agustina Sequeira. Su reacción indirecta hacia la influencer, viajera y jugadora de hockey sobre césped, llamó la atención ya que en agosto compartieron unas vacaciones junto a Marcos Rojo y Norberto Briasco y sus respectivas parejas en la Patagonia.Barco suele ser viral con todas sus presencias en sus redes sociales y es una de las mayores promesas del fútbol argentino en los últimos años. Juega en uno de los equipos más grandes del país y por su personalidad, forma desprejuiciada de desempeñarse en los campos de juego, con lujos y algunas accionnes que generaron controversia (como el pararse sobre la pelota en la revancha ante el Palmeiras por la Copa Libertadores), explotaron su popularidad y en Instagram tiene 2,2 millones de seguidores.En tanto que la relación con Yazmín habría comenzado días antes del choque entre Boca Juniors y Fluminense por la final de la Copa Libertadores que se jugó el 4 de noviembre en el Estadio Maracaná y que fue triunfo del equipo local por 2-1 en tiempo suplementario. En ese encuentro Barco no tuvo una buena actuación y fue reemplazado a los 77 minutos por Luca Langoni.Jaureguy tiene 26 años, es modelo y estuvo en pareja desde 2018 con Fernando Bertona, ex bailarín de Bailando por un Sueño, y por esa relación se hizo conocida en el ambiente. En ese entonces ambos se mostraron muy felices en sus redes sociales como los acaramelados mensajes por San Valentín: “Feliz San Valentín todos los días al amor de mi vida”. Más tarde, cuando se terminó el amor, ella borró el posteo.Respecto de la relación con Barco, las versiones comenzaron luego de ambos comenzaron a seguirse en sus redes sociales e intercambiaron likes en algunos posteos. Yazmín es hincha fanática de Boca Juniors y suele ir a los partidos en La Bombonera. La historia siguió tomando forma en la víspera de la final en Río de Janeiro y ambos habrían coincido allí, pero este miércoles los dos confirmaron de forma pública la relación.Barco tiene 19 años y en la Primera de Boca Juniors tuvo sus mejores actuaciones en el proceso a cargo de Jorge Almirón, quien renunció luego de la derrota en el Maracaná. El Colo suma 35 partidos en los que convirtió un gol y brindó 4 asistencias. También integró las selecciones juveniles de Argentina y disputó el Mundial Sub 20 jugado en nuestro país. Fuente: (Infobae)