Raquel Mancini regresará a la televisión: a quién reemplazará

Raquel Mancini fue una de las modelos más populares y reconocidas de la década del '90 en la Argentina. Pero todo cambió cuando fue víctima de una mala praxis que la terminó alejando de los medios de comunicación.En el año 1996, la modelo estuvo en coma luego de haberse realizado una cirugía estética y se fue alejando de su profesión. Lo último que hizo fue participar del programa Incorrectas, entre los años 2018 y 2019.Pero ahora, regresará a la televisión como reemplazo de Nazarena Vélez. La actriz dejará su puesto como panelista de LAM y Ángel de Brito convocó a Raquel Mancini para ocupar ese espacio."En enero ocupa el lugar de Nazarena en la silla, Raquel Mancini. Se está incorporando a LAM, se suma como panelista titular", anunció el conductor.

Entre risas, Nazarena comentó que le "tiembla la silla" y ya tiene ganas de volver. Al despedirse, había icho que “dejar LAM me emociona porque me siento muy cómoda, las quiero a todas, Ángel es amoroso, es un lauro que más allá que es un éxito y es difícil bajarte de un éxito”."Ir a Carlos Paz me moviliza un montón, hace 10 años que no voy... Es fuerte, muy fuerte, ayer la cabeza me hizo. Desde ayer estoy muy movilizada, es mucho más movilizante de lo que pensé que iba a ser, yo hay cosas que pienso que ya las tengo cómo mucho más trabajadas pero no”, había asegurado Nazarena Vélez, que hace 10 años no visita Carlos Paz y la última vez lo había hecho junto a quien era su marido, Fabián Rodríguez.