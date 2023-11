Sol Pérez subió la temperatura con fotos en bikini y luciendo ropa interior

Después de una espectacular boda, en la que se lució con un vestido blanco de Verónica de la Canal, Sol Pérez desembarcó en México junto a su flamante marido, Guido Mazzoni. La mediática no desaprovechó ni un minuto y apenas pisó la arena se fotografió en microbikini desde la playa de Cancún.Mientras tomaba sol junto a su enamorado, la panelista se mostró a través de sus historias de Instagram con un modelo azul Francia de corpiño triangular y bombacha colaless. Tal como dejó ver en una siguiente imagen, frente al espejo, la moldería tiene doble bretel en ambas piezas, uno de los fenómenos de la temporada.Además de compartir las autofotos, la ex chica del clima publicó una instantánea que le sacó su esposo. Parada en una escalera del hotel en que se está hospedando, posó de costado para mostrar la terminación colaless de la bombacha y sumó una remera negra corta ajustada al cuerpo. “Las fotos que me saca mi mi marido”, escribió sobre la imagen.