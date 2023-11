Los “verdaderos motivos” de la renuncia de Cami Homs al Bailando 2023

Mucho se habló sobre la posible partida de Cami Homs al Bailando 2023. Por eso, Marcelo Tinelli decidió poner fin a los rumores y contó los verdaderos motivos que alejan a la modelo e influencer del certamen de baile.Cami Homs tuvo un fuerte cruce con Martu Morales durante la nominación en vivo. La tiktoker aseguró que Cami estaba en el certamen por ser "la ex de Rodrigo de Paul". Eso enojó mucho a la modelo y muchos pensaron que es fuerte cruce había provocado la posterior renuncia."A mí me llegó que había un complot y yo me re enojé, sentí una falta de respeto. Martu Morales se pasó. Soy muy frontal", se quejó la influencer.

"Les voy a decir algo, Cami Homs no se va porque se peleó con nadie. Ya tenía un contrato firmado y tiene que llevar a los chicos a Madrid, así que les digo para todos aquellos que han especulado durante todo este fin de semana", explicó Marcelo Tinelli.La modelo viajará con sus hijos para que puedan ver a su padre, Rodrigo de Paul, que se encuentra jugando en el Atlético de Madrid. Como son muy chiquitos, necesitan ir con la compañía de su mamá.Es probable que Mónica Farro la reemplace, regresando al certamen luego de haber quedado eliminada en el voto telefónico. (NA)