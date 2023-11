“Pronto seremos tres”: periodista anunció su embarazo y dio detalles

La periodista, Agustina Casanova, y su marido, Lautaro Mauro, serán papás de una nena. La noticia la dio Ángel de Brito en su programa y luego Casanova la confirmó en sus redes sociales. “Está embarazada de tres meses, recién hace un ratito me autorizó a contarlo. Es colega, panelista, periodista, conductora de Telefe, Agustina Casanova”, dijo el conductor de LAM.“Va a ser mamá con Lautaro, con su pareja de hace ‘125 años’. Viste estaba calladito, calladito y el día de la madre Agustina se enteró que estaba embarazada. Le mandamos un beso a los dos. Ella está en el noticiero. En pareja está hace mil años, toda la vida, hace ‘150 años’. Agustina es preciosa, también está trabajando en ESPN”, detalló De Brito.Luego apareció una publicación que hizo la pareja para dar más detalles. "Pronto seremos tres. Cuánta felicidad y emoción me produce este momento de mi vida. Vamos a ser papás de una nena que nos llena de amor. Bianca está en camino. Gracias por esta bendición", comentaron.La pareja se conoció en el año 2006 gracias a una amiga en común: “Nos presentó una amiga mía en la barra de Tequila. Al principio no pasó nada: debo reconocer que la remó durante casi un año hasta que nos pusimos de novios. Finalmente empezamos a salir en el año 2006, en un viaje que hicimos a Playa del Carmen”.Agustina contó en una entrevista con Para Ti que el secreto para estar tantos años juntos es poder respetar la independencia de cada uno: “Nosotros compartimos la vida desde hace 17 años, pero también tenemos nuestros momentos para disfrutar cada uno con sus amigos: no es que solo salimos en pareja. Nos gusta más compartir un rico vinito o ir a conocer un restó nuevo que nos recomendaron. Disfrutamos mucho de ese tipo de detalles”.