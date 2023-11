Saltó a la fama con una publicidad y ahora deslumbra con sus impactantes curvas

Corría el año 1999. Las compañías de telefonía celular pisaban cada vez más fuerte. Una de las principales marcas apeló a un comercial que quedó marcado a fuego en el inconsciente colectivo a partir de la figura cautivante de su protagonista, Claudia Albertario. Y además, gracias a un latiguillo que la terminó lanzando a la fama: "Cóomo estoy woww".

Casi una década atrás, Claudia Albertario armó las valijas y emigró hacia los Estados Unidos. En una reciente entrevista radial, contó: "Cuando tomé la decisión fue un plan familiar, para que mi hija Simonna, que en ese momento tenía cuatro años y medio y ahora tiene 14, crezca en un lugar seguro y que sea bilingüe".Y continuó: "Por la inseguridad de la Argentina. Uno tiene esos mieditos cuando llega al país. No es Suiza acá tampoco, pasa de todo. Un loco entra a un colegio y baja a personitas. Tengo terror de eso. Quizás no te matan por un teléfono. Acá viene un loco y te tira una torre o saca una escopeta".También, habló sobre la situación económica actual del estado en el que vive. "Ha aumentado todo bastante después de la pandemia en el estado de Florida. Se que mucha gente está migrando a otros estados porque quedó entre los lugares más caros Miami, aunque parezca mentira"."San Francisco, Nueva York, las ciudades más caras, están bajando mucho a invertir del norte con un poder adquisitivo alto. Eso se ve muy claramente en lo que es bienes raíces. Es el negocio más grande de Estados Unidos, es un negocio bien pago. Me metí en eso y estoy muy copada", detalló Albertario.En América del Norte, Claudia lanzó su marca de ropa y también estudió. Se recibió de Licenciada en Bienes Raíces y actualmente trabaja de eso. En sus redes sociales comparte muchos de sus trabajos y también momentos en los que disfruta de su tiempo libre.Ahora, subió a Instagram dos fotografías con las que enamoró a más de uno con su bella figura en bikini desde la playa de Punta Cana. "Paradise (paraíso, en español)", redactó junto a las imágenes que se llenaron de corazones.