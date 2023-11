Luis Miguel se cayó en el escenario durante un show: el video

Luis Miguel tuvo un percance en pleno show, durante su quinto concierto en el estadio Arena Ciudad de México, donde el cantante se resbaló y cayó de espaldas en el escenario tras realizar uno de sus característicos pasos.En los videos que registraron sus fanáticos, se puede ver al intérprete cantando Cielo Rojo, ante un estadio colmado de fans eufóricos, cuando al final de la canción camina sobre el escenario y levanta su pierna, pero el pie izquierdo no queda del todo apoyado, lo que genera que se resbale y caiga hacia atrás. En ese momento, se puede ver cómo uno de los guitarristas y un escolta de seguridad corren para intentar ayudarlo.Ante este mal movimiento, el Sol de México decidió no levantarse rápidamente y quedarse acostado en posición de estrella, con sus brazos y piernas extendidos, durante varios segundos, hasta que se apagaron las luces.El intérprete de Culpable o No se paró y continuó el concierto. Un poco después, se levantó y volvió a realizar el icónico paso, pero con la otra pierna, lo que generó el aplauso y la ovación de la multitud.