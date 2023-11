Ricardo Piñeiro, ex representante de modelos, sufrió un ACV y está internado

Ricardo Piñeiro, exrepresentante de reconocidas modelos, se encuentra internado con pronóstico reservado en el Hospital Fernández tras ser encontrado con pocos signos vitales en su departamento del barrio porteño de Recoleta. Médicos del SAME constaron que el hombre, de 68 años, sufrió un accidente cerebro vascular (ACV) hemorrágico, lo que le provocó insuficiencia respiratoria y renal e hipotensión arterial.Fuentes policiales confirmaron a La Nación, que ayer por la tarde ingresó al 911 un llamado donde un amigo de Piñeiro contó que el hombre no contestaba sus llamados a la puerta. Personal de la Comisaría Vecinal 2 A se trasladó hasta la avenida Las Heras al 1600, donde el exrepresentante de modelos vive desde hace siete años.Al llegar, los oficiales encontraron al denunciante y, tras franquear el acceso al departamento, hallaron a Piñeiro con bajos signos vitales. Una ambulancia del SAME trasladó a Piñeiro al Fernández.Según pudo saber este diario, actualmente Piñeiro cuenta con asistencia respiratoria mecánica. Tras la atención primaria que recibió en el Fernández, durante la tarde de este lunes Piñeiro fue trasladado al sanatorio Mater Dei.En Intrusos en el espectáculo, donde también compartieron la noticia, sumaron algunos detalles sobre la actualidad del empresario. Según repasó Laura Ubfal, Piñeiro está en estado crítico. “Algunos dicen que es irreversible y otros dicen que su estado es reservado”, anunció. Por su parte, Karina Iavícoli destacó el cambio de vida que protagonizó “a partir de su alcoholismo, cuando decidió curarse y sanar” y convertirse en voluntario de un comedor en Recoleta.En el ciclo que conduce Florencia de la V en América TV contaron, además, que Piñeiro debió enfrentar, a lo largo de su vida, muchos obstáculos. “Pasó por muchas cosas, pero lo que fue muy difícil para él fue que alguien en quien él confió, lo estafó. Y eso también generó un gran estrés en su vida. Estas cosas cuando pasan no me parecen casuales”, sumó Iavícoli.Antes de compartir la triste noticia, Ubfal resaltó que Piñeiro pasaba por un gran momento. “A sus 67 años se había recuperado de años de alcoholismo, de muchas crisis personales y financieras, de la soledad. Se había ido a vivir al campo y volvió”, destacó la periodista.En los 90, el manager tuvo entre sus representadas a modelos como Mariana Arias, Andrea Frigerio y Paula Chaves, entre otras. Actualmente, ya alejado del mundo de la moda, colaboraba como voluntario de la parroquia Hermanas Esclavas del Sagrado Corazón de Recoleta – donde recibe y acompaña a personas en situación de calle – y además se dedicaba a una vieja pasión: la fotografía.“Yo venía bastante desmotivado, había armado y tenía casi cerrado un proyecto para crear una empresa de imagen y estilismo para asesorar a mujeres, pero llegó la pandemia y ese sueño quedó a mitad de camino. Necesitaba volver a conectarme con algo que me apasionara de verdad y eso lo encontré en la fotografía”, contó Piñeiro en julio en una entrevista con la revista Hola.