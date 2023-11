Pampita confirmó cuánto pesa

Mirtha Legrand sorprendió a Pampita Ardohain con una pregunta sobre su peso. “Es poco, pero pensaba que menos”, admitió la conductora.Invitada a La Noche de Mirtha, la modelo habló de su presente laboral y de la familia ensamblada que conformó con Roberto García Moritán.Cuando llegó el momento del postre, la Chiqui aprovechó para consultarle a la modelo acerca de su alimentación y peso. “Qué rico parece este postre, ¿no?”, comentó la conductora y, mirando a la modelo, le consultó: “Vos comés de todo, Caro?”. “Sí, un montón”, afirmó ella.“¿Y no engordás”, le repreguntó. Entonces, Pampita explicó: “Mi genética es así. Al contrario, si trabajo mucho me pongo muy flaca y tengo que comer más todavía”. “Voy para abajo, en lugar de ir para arriba. Pero soy así. No sé, mis huesos…”, aseguró.Entonces, la conductora fue más allá: “¿Cuánto pesás?”. “52 kilos”, detalló Pampita. “Es poco 52, pero pensaba menos”, acotó la conductora. Con una sonrisa, la modelo concluyó: “Porque yo soy chiquita de tamaño”.