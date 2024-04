Día del Trabajador: CGT convocó a una marcha bajo lema “La Patria no se vende"

La Confederación General del Trabajo (CGT) llevará a cabo una movilización este miércoles 1° de mayo, en el marco del Día del Trabajador y la Trabajadora, pocos días antes que realice un paro nacional contra el Gobierno, el segundo desde que asumió Javier Milei a la Presidencia.



La central obrera ratificó la semana pasada que hará este miércoles una marcha bajo el lema “La Patria no se vende”. Fue convocada a partir de las 10 horas en la avenida Independencia y Defensa, en la Ciudad de Buenos Aires, desde donde se movilizarán hasta el monumento al Trabajo, ubicado en la avenida Paseo Colón al 800.



“La Patria no se vende. En la calle para cambiar la vida. Los derechos se defienden”, publicó en sus redes sociales la CGT el jueves pasado para ratificar la marcha que habían anunciado días atrás.



Esta nueva convocatoria de la CGT se da luego que participara también de la marcha nacional universitaria, junto con estudiantes y otros políticos de la oposición, que se opusieron al recorte presupuestario de las universidades.



“La reivindicación tendrá que ver no solamente con la conmemoración de esta fecha histórica sino también tendrá como agenda un documento del país que nosotros planteamos, en el que discutiremos cuestiones que se han desbaratado en este último tiempo”, dijo el cotitular de la CCT Héctor Daer, quien está al frente de la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad de Argentina (FATSA). Segundo paro contra Javier Milei En ese marco, la central obrera también confirmó que el jueves 9 de mayo hará el segundo paro nacional en contra del Gobierno.



La CGT llevó a cabo el pasado 24 de enero el primer paro nacional, junto con ambas CTA, la Autónoma y la de los Trabajadores, contra Javier Milei.



En concreto, mostraron sus diferencias respecto de dos propuestas del Gobierno como la “ley ómnibus” y el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023. Se produjo antes de que el Presidente llegara a los dos meses de mandato. (NA)