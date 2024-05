Rompieron una puerta y robaron por quinta vez en un restaurante

En la madrugada del lunes, delincuentes rompieron el vidrio de una puerta del restaurante “Crescencio” para robar dinero que estaba preparado para pagar al día siguiente.







Según los registros de cámaras, el hecho delictivo se produjo cerca de las 03.15 cuando delincuentes ingresaron para dirigirse al lugar donde se encontraba el efectivo.



“Provoca una gran impotencia tener que atravesar esta situación, porque cuesta juntar el dinero para poder cumplir con los compromisos que uno tiene, para que esta gente realice estos destrozos para llevarse lo ajeno”, expresó el propietario, Alberto Caballero.



Detalló que “habíamos cerrado temprano, cerca de la medianoche, y de acuerdo a lo que se puede ver en las cámaras un individuo ingresó por el hueco que había dejado, al destrozar el vidrio de una puerta, mientras que otros dos quedaron de campana”.



“Fueron dos minutos el tiempo que les llevó desde romper la puerta hasta llevarse la plata”, manifestó el gastronómico. Y continuó: “Cuando este lunes por la mañana la señora que realiza la limpieza llega al negocio observa la rotura y nos avisa por lo que realizamos la denuncia en la policía”.



Caballero aseguró a Radio Máxima que “dos de las personas que provocaron el robo son conocidos en la costanera de Gualeguaychú. Cada vez hay más gente que viene a pedir y muchas veces te marcan los movimientos. Nosotros ahora no damos a nadie más, porque en dos oportunidades se hicieron pasar como que estaban pidiendo y en realidad se encontraban robando en el local”.



En cuanto a lo sustraído, confirmó que “llevaron el dinero en efectivo recaudado, porque la gran mayoría es con tarjeta o sistemas de cobro electrónicos. Nosotros nunca dejamos la plata en el negocio pero en esta oportunidad yo tenía que viajar y había que realizar unos pagos temprano".



“Esta es la quinta vez que nos roban, pero la mayoría de las veces se llevaban mercadería de todo tipo, como el hecho sucedido en verano donde el robo fue muy importante”, dijo, al tiempo que hizo notar en que la zona “en reiteradas ocasiones se producen este tipo de ilícitos no solo en comercios sino también en los autos que se encuentran en la zona”.



En cuanto a los autores materiales del robo, adelantó que “algunos de ellos no son de Gualeguaychú pero viven en esta ciudad, y que uno de los que participó en el robo está detenido”