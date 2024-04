Jubilaciones: en qué consiste la Prestación de Retiro Proporcional

Qué es y cómo reemplazará a la moratoria jubilatoria

Moratoria previsional ANSES: qué pasa con el plan de pagos si se deroga la ley

La moratoria previsional se había sancionado a fines de febrero de 2023, durante la gestión de Alberto Fernández, y estaba dirigida a quienes ya estaban en edad para jubilarse, pero que no contaban con los años de aporte. Durante 2023, ese esquema permitió que se jubilaran más de 460.000 personas.Pero si la ley 27.705 se deroga con la aprobación del proyecto impulsado por el oficialismo, aquellos que no cuenten con los años aportados en el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) podrán acceder a la Prestación de Retiro Proporcional.A partir de los 65 años cobrarán con este programa un haber equivalente a la Prestación Universal al Adulto Mayor (PUAM), la cual percibe el 80% de una jubilación mínima sin derecho a viudez. En mayo, quienes reciben la PUAM cobrarán $152.113,28, mientras que la jubilación mínima alcanza los $190.141,60, sin contar el bono de $70.000.La abogada previsional Tamara Bezares indicó que, a diferencia de la PUAM, esta nueva prestación busca que el haber se incremente de acuerdo a la cantidad de años aportados al SIPA. Así, el Ejecutivo deberá definir qué adicionales percibirán sobre ese piso.“El Poder Ejecutivo reglamentará el presente artículo, en un plazo no mayor a treinta (30) días y establecerá los parámetros objetivos para el acceso a porcentajes que reconozcan los aportes efectivamente realizados al Sistema Integrado Previsional Argentino, y las condiciones por las que se regirá la prestación”, dicta el artículo 227 del nuevo proyecto de Ley Ómnibus.De esta manera, aquellas mujeres y hombres que no cuenten con la cantidad de años aportados para jubilarse podrán optar por la jubilación proporcional a los 65 años y un beneficio adicional en función de los años de servicio o, en cambio, por la PUAM.Con este cambio que impulsa el gobierno de Javier Milei, solo se podrán jubilar las personas que tengan los 30 años de aporte. Según Bezares, 9 de cada 10 mujeres que lleguen a la edad jubilatoria -60 años- no podrán acceder a los beneficios de la prestación universal y deberán esperar a los 65, mientras que 7 de cada 10 hombres tampoco podrán jubilarse y tendrán que optar por la PUAM o este nuevo plan.Si se deroga la ley 27.705, “el conflicto va a estar con aquellos que adelantaban aportes, es decir, esas personas quedan en el limbo y no van a poder jubilarse, pese al esfuerzo que hicieron para llegar con los 30 años de servicios a la edad jubilatoria”, explicó Bezares.Son aquellos trabajadores en actividad que les faltan hasta 10 años para cumplir la edad jubilatoria y que la moratoria les permite regularizar sus aportes mediante un plan de pago. En tanto, se estima que el 10% de las mujeres llegan a poder cobrar la jubilación por medio de moratoria.Bezares señaló que 9 de cada 10 (mujeres) se jubila sin aportes. “Si se deroga el plan de pago de deuda previsional, no van a poder acceder a los beneficios y van a tener que esperar cinco años más” para solicitar una PUAM o la nueva prestación. Y sumó: “Sin moratoria, regularizar los aportes supera los $3.000.000″.