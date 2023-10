Sol Pérez: “Si sabía esto antes, suspendía hasta el casamiento”

Sol Pérez se encuentra ultimando los detalles de su esperada boda con Guido Mazzoni y por medio de su cuenta en Instagram, hizo pública la fecha de esta celebración, pautada para el próximo 25 de noviembre. Sin embargo, lo que la modelo nunca pensó es que su gran festejo se vería afectado por una decisión ejecutiva tomada por el canal en el que trabaja.



Según se pudo conocer, para la misma fecha planeada por la pareja para celebrar su casamiento, arribará la próxima temporada de Gran Hermano 2023 (Telefe), donde Pérez será nuevamente parte del grupo que forman parte del ciclo El Debate.



Ante la revelación, la panelista de A la Barbarossa (Telefe) soltó una insólita afirmación. “Si sabía esto antes, suspendía hasta el casamiento”, bromeó y generó risas entre sus compañeros.



No obstante, la luna de miel quedó pendiendo de un hilo. La misma Georgina se quedó incrédula al enterarse que Sol decidió aplazar sus planes por el debut televisivo del reality en su nueva edición.



“¿Vos en serio no vas a tu luna de miel por GH?”, le consultó sorprendida la conductora, a lo que muy decidida, la mediática contestó muy convencida: “¡Me quedo! Porque quiero ver desde el principio a todos los participantes. Este Gran Hermano es tremendo, tremendo, como no vimos ninguno”, adelantó, sin ánimos de revelar ningún otro dato sobre este esperado estreno.

Fuente: Tn Show