Flor Vigna abandona el Bailando: el motivo de su decisión

Flor Vigna, tal como se rumoreaba desde hace semanas, abandonará Bailando 2023 después del ritmo de Salsa de a tres, y eso generó repercusiones de todo tipo entre sus panelistas.



“Tengo una baja en el Bailando. No creo que se depriman. Dolor país, perdemos una participante. Hoy se va Noelia Pompa y la que se va es Flor Vigna. El sueño de Lourdes Sánchez se cumplió”, recordó en LAM, Ángel de Brito.



“Flor, después de la salsa de a tres se va. Se quiere dedicar a la música”, explicó De Brito sobre los videoclips que la actriz sube a las redes con producción propia. “¿Por qué insiste con la música?”, preguntó, picante, Fernanda Iglesias, que calificó de “horrible” el arte de Vigna.



“Mientras tenga público y facture. . . ”, justificó De Brito, mientras Marixa Balli intentaba vanamente de imitar el estilo vocal de la novia de Luciano Castro. “Me causa gracia porque pone como una vocecita especial. Es lo mismo que yo me ponga a cantar trap”, dijo la panelista.



Finalmente, Maite Peñoñori contó que Flor Vigna cantará durante un evento que realizará Juli Puente en el Luna Park con su “cardio de la felicidad” y eso fue suficiente para Iglesias. “Y el último tema, ¿lo escucharon? Dice ‘¿Quién me lo hace mejoooor?’”, cerró la panelista.