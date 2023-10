Coti Romero: “No hay nuevo amor, pero en estos días voy a conocer a una persona”

Espectáculos Coti Romero salió a bailar luciendo un corpiño y una minifalda con tachas

Después de haberle puesto punto final a su historia de amor con Alexis “el Conejo” Quiroga, Coti Romero reveló que decidió dejar de lado la tristeza y apostar por las nuevas propuestas que le llegan de otros candidatos.Así lo dejó en claro la propia participante de Bailando 2023 en su visita a Noche al Dente: “Mi corazón está bien hoy, mejorando, quedó un poco golpeado. Se cura con mucho amor y la familia”, comenzó diciendo.Por otro lado, Coti aseguró que no quiere oficializar con nadie por el momento: “No sé si estoy tan abierta ahora a enamorarme, pero es darme la oportunidad de conocer”, reafirmó. Y cerró: “Para mí es todo un mundo nuevo porque a los 15 años me puse de novia por primera vez. Después, me separé antes de entrar a la casa de Gran Hermano 2023 y después de entrar al reality, me puse de novia otra vez. Y con la persona anterior había estado 5 años”.