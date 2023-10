A Nati Jota le sucedieron “cosas” tras su viaje a Brasil: su reflexión

Desde el pasado sábado, la influencer compartió imágenes de ella y sus amigas disfrutando de las playas de Brasil, pero su vuelta a la Argentina no fue como la esperaba.Este martes, horas antes del comienzo de su programa en el canal de streaming OLGA la periodista compartió una imagen que preocupó a los dos millones y medios de personas que la siguen.En esta foto que Natalia Jersonsky subió a sus historias, se la podía ver a ella sentada en la guardia de un hospital con cara triste.Y además, escribió un texto que decía: "Han sucedido cosas" y el emoticón de una carita enferma, sonándose la nariz con un pañuelo.En la publicación siguiente, Nati subió un video explicando lo que había ocurrido y cómo se encontraba de salud: "Estoy enferma, vengo de la guardia"."Me agarré un bicho, allá en el viaje, así que bueno, empiezo a tomar antibióticos", indicó sin dar mayores precisiones sobre qué enfermedad padece.Como suele hacer con todo lo que ocurre en su vida, la influencer expresó sus pensamientos respecto a lo que le está tocando atravesar en este momento, después de que le confirmaran que se había contagiado de una bacteria en Brasil.Así lo expuso en su cuenta de Instagram, además de publicar la secuencia en el médico y del posterior diagnóstico, Natalia documentó cómo está transitando este difícil momento.La conductora subió una foto de ella, con cara triste y agarrándose la cabeza en señal de que se siente mal, y la agregó un extenso texto con un triste descargo."Llanto de me siento mal y estoy sola, sentirse muy mal siendo adulto y soltero es algo bastante horrible, después el resto del tiempo medio que zafa", precisó respecto a cómo su estado civil agravó el cuadro.Y en ese sentido, continuó: "Pero hay algo de este momento que es: 'Ah, no doy más y medio que a nadie le importa (aunque te manden mensajitos y todo)'"."Sos vos el que se tiene que ir a la farmacia hecho con . . . a comprarte corticoides para la garganta", lamentó que, a pesar del apoyo de sus fans, no tiene quien la ayude con las pequeñas tareas que debe realizar estando enferma.