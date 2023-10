El trabajo la llevó al paraíso y ella se despachó con fotos infernales

Flor Peña deslumbró posando en microbikini, una de las tendencias para esta temporada. La actriz, fiel a su estilo, audaz y rebelde, revolucionó las redes con su look jugado desde México.Por cuestiones laborales, Flor se encuentra en ese paíso, pero no todo es trabajo, también pudo disfrutar de tiempo libre y no dudó en relajarse y disfrutar de la playa y la piscina.“De vuelta a la aventura, cuando el trabajo te lleva al paraíso”, escribió al pie de las postales en las que aparece en traje de baño color morado, de tiras cruzadas y recortes en la zona del corpiño. La parte inferior del conjunto, bombacha colaless tiro alto. Eligió el pelo suelto, relajado, para completar el look.