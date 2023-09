Wanda Nara sobre su enfermedad: “La vida es hermosa, pero tiene momentos grises”

Wanda Nara grabó un video hablando en italiano para confirmar su participación en el Bailando por un sueño de Italia, reality del que ya formó parte un año atrás cuando su marido, Mauro Icardi, se encontraba jugando en ese país.“¡Hola a todos! Vi que salió el elenco completo de Bailando con las estrellas. Pero Milly (Carlucci, la conductora), te olvidaste de mí. Porque este año yo también estaré allí. Nos vemos muy pronto en Roma. Nadie ha dicho que será fácil, pero lo haremos. ¡Nos vemos!”, dijo Nara.

Instalada en Turquía, la mediática se realizó un análisis de sangre para seguir cuidándose mientras lleva adelante el tratamiento que le propuso Fundaleu desde el día en que los valores le dieron mal, antes de viajar a Estambul junto a su familia.“Una enfermedad. El miedo al esperar un resultado”, escribió en el pie de una foto en la que se puede ver cómo le sacan sangre, mientras ella está con los ojos llorosos.“Que esté mal alguien que amas. La vida es hermosa, pero tiene momentos grises. Aunque yo siempre veo todo, hasta lo malo positivo”, escribió Wanda en el posteo.Esta es la segunda vez que hace referencia a la enfermedad que padece. La primera vez había hablado con Telefe Noticias, luego de concluido su trabajo al frente de MasterChef.“Obviamente me sacudió la noticia, porque en un momento en el que yo todavía no entendía lo que tenía o no sabía qué era, tuve que salir a dar explicaciones. Y, sobre todo, tuve que soportar gente que diga: ‘Lo está publicando ella, lo está diciendo ella...’. La gente que me conoce y la que me conoció ahora estando todas las noches al aire en un programa diario, sabe que nunca jugaría con una cosa así. Si hay algo que soy es buena persona y no jugaría nunca con un tema de salud. Me parece que hay un momento que es el límite y es la salud”, había dicho Wanda.