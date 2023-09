Camila Homs se fotografió frente al espejo con lencería en color nude

Camila Homs no descuida su faceta sensual ni un minuto, por lo que muestra habitualmente sus looks más jugados y audaces. En esta ocasión, la modelo publicó una foto sentada en la punta de su cama en ropa interior con un conjunto color nude.La ex del futbolista Rodrigo de Paul, se fotografió frente al espejo con un conjunto de dos piezas de microtul. El corpiño es moldeado con push up y tiene detalles de tiras negras. La bombacha, en tanto, es diminuta, colaless y tiene breteles finos que se regulan a los laterales.