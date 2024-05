ATE y Agmer presentaron lista para vocalía en elecciones de Caja de Jubilaciones

La lista “Acuerdo Plural de Jubilados y Jubiladas” competirá el 6 de junio en las elecciones de representantes al directorio de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos. La fuerza está constituida por Liliana Toobe (Agmer), Elbi Estévez (Agmer) y Juana Avalos (ATE).



En diálogo con el programa Quién Dice Qué, de Elonce, Avalos indicó que “tenemos que estar en defensa de nuestra ley previsional. Hoy hay un gran déficit en la Caja y pueden llegar a modificarse cosas”.



“ATE y AGMER han trabajado siempre juntos, la lucha ha sido pareja. Siempre ha sido así, hemos ido juntos”, indicó.



Comentó que “las elecciones son el 6 de junio de 8 a 16 en la Caja de Jubilaciones, donde va a haber seis urnas. En el interior será en la municipalidad de cada cabecera o en los Concejos Deliberantes. Todavía no tenemos los padrones definitivos. Hay boleta única, con los tres candidatos. El jubilado va y marca con una cruz una de las tres opciones”.



“Queremos una vocalía abierta donde el jubilado pueda entrar, presentar su inquietud, tener información sobre un trámite o lo que sea”, agregó.



Estévez, por su parte, dijo que “una de las razones por las cuales nos presentamos y queremos representar a los jubilados es para tener una información fehaciente. Que la Caja tiene déficit lo venimos escuchando hace 10 años. Sumándole a esto la coyuntura, el momento que estamos viviendo en todo el país”.



“Queremos sumar y abordar la realidad de los jubilados, trabajar en equipo. En los sindicatos no hay individualismo. Siempre estando en actividad pensamos y actuamos en función de los jubilados”, resaltó.



Dijo que “cada seccional tiene un secretario de Jubilados. Tenemos el respaldo de toda nuestra organización, hay equipos de estudio de los salarios, cuando hacen una nueva propuesta hay compañeros que se sientan a evaluar cómo impacta en el salario de los jubilados”.



“Hoy la representante de jubilados, de la Federación, es mujer. Nunca un sindicato estuvo en la vocalía de la Caja de Jubilaciones. Sería muy beneficioso, sin desmerecer el trabajo que haya hecho la Federación de Jubilados. También es necesario un recambio porque uno puede ir a innovar y sugerir. No pondremos palos en la rueda, sino saber los números reales. El objetivo también es desburocratizar la Caja, modernizarse. Están utilizando métodos que ya no van, hay que estar informatizados”, agregó.



Comentó que “yo soy candidata, pero lo resolvimos con una interna dentro del sindicato y eso habla de un respaldo. Además de todos los compañeros y equipos muy preparados, tenemos el aval de todos los compañeros que votaron”. Elonce.com