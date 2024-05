Carina Domínguez: “En la paritaria estatal debe haber definiciones claras”

La paritaria estatal entrerriana es un tema que aún no tiene definición tras la última propuesta. El gobierno provincial ofreció pagar 14% de incremento en tres tramos –cuatro por ciento en abril, un cinco en mayo y otro cinco en junio-. A raíz de esta situación, la secretaria adjunta de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN),, charló en, que se emite por, brindó detalles de qué debería suceder en las próximas semanas y qué debe contemplarse.En primer lugar, resumió la postura que debería tomar el gobierno provincial: “Necesitamos que la paritaria avance. Teníamos definido adherir al paro general que se hizo la semana pasada. Ante la inminente medida de fuerza, debíamos trabajar en el contenido y alcance del paro. Sabíamos que en esa reunión no se iban a definir varias cosas e incluso por los compañeros docentes sabíamos que al día siguiente había otra reunión.Todavía tenemos unos días para que eso suceda así que esperamos poder conversar con el Ministerio de Hacienda de qué manera podemos transitar una paritaria que se complica más porque el gobierno pretende hacer un cierre por el semestre. Ante el escenario económico que tiene Argentina, es una tarea muy difícil.”Por otro lado, resumió en qué situación se encuentra el salario del empleado estatal entrerriano: “oder tener una perspectiva a un trimestre nos hace pensar de qué manera solucionar el tema salarial. Aparte los estatales tenemos una estructura salarial diferente, por lo cual la paritaria tiene que ir por un carril distinto”.“La inflación va a ser mayor a lo que ofrece el gobierno y todavía tenemos instancias de ofrecimiento que se vino dando desde principios de mayo que se puede mejorar”, señaló la mujer.A raíz de esto, rememoró que particularidad se da en los empleados estatales: “Nosotros acordamos en la última paritaria tener paritarias sectoriales. Algunas se están llevando adelante y en otras están atrasadas como el COPNAF y la de Educación, que hoy tuvimos una reunión con la presidenta del Consejo que se comprometió. En breve vamos a empezar las paritarias sectoriales en salud. Las sectoriales tienen que ver con condiciones laborales, no necesariamente con temas salariales”.Por otro lado, expresó su negativa ante una de las medidas del gobierno y señaló una posible solución: “El 2 de mayo sale un decreto del gobierno provincial estableciendo medidas de contención del gasto y también medidas que tienen que ver con no contratar nuevos empleados, poner límites a los contratos de obra nuevo. Esto generó incertidumbre en algunos trabajadores, que interpretaron que aquellos que habían sido renovados en la primera etapa del gobierno podían estar en peligro. ¿Cómo puede ser que el día 6 tuvimos paritaria y esto no esté sobre la mesa? De alguna manera, es lo que planteamos desde el sindicato que un decreto tan importante que establece estas medidas deberíamos tener conocimiento”.“Los trabajadores están con temor frente a la situación que se vive. No es lo mismo una negociación del año pasado donde podíamos tener distintas alternativas que este momento que decía el gobernador Rogelio Frigerio que la falta de recursos hace que el 90% de los ingresos a la provincia estén destinados al personal. No somos los trabajadores los que tenemos que pagar el precio del ajuste de un Gobierno nacional que no detiene su voluntad de ir en contra del Estado, de los trabajadores, de los jubilados”, aseveró.”, afirmó.Sobre las negociaciones con el gobierno de Entre Ríos, comentó: “”.En cuanto a quienes representa, aseguró: “Los trabajadores están mal, viven en una angustia permanente”. Por ese motivo, instó a la búsqueda de “alternativas para que no haya conflictos en los lugares de trabajo”. Además, agregó: “Hay que prevenir, buscar la manera de que el ambiente laboral sea lo mejor posible dentro de este contexto y no agravar la situación salarial”.Por último, negó que haya recibido una nueva convocatoria por parte del gobierno provincial, pero reconoció que hay contacto permanente con autoridades pertinentes.