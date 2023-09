Maxi de Gran Hermano fue internado de urgencia: “Vive momentos difíciles”

El recordado parrillero de Gran Hermano (Telefe) Ariel Ansaldo aseguró que su amigo Maxi Guidici, el cordobés que también participó del reality show, está internado desde hace algunas horas. Fuentes policiales también confirmaron la noticia.



“Está delicado el tema. Más que eso no puedo decir. Estoy al tanto de todo lo que le pasó. Anoche tuvo episodios difíciles, igual que durante el día. Por lo pronto, lo mejor es que esté internado. Que no esté solo”, sostuvo.



Según la información del parte policial a la que accedió TN Show, la situación se dio durante la madrugada de este viernes, cuando el SAME recibió una llamada de auxilio.



Al llegar al domicilio de la calle Perón al 1600 a la 1.25 de la madrugada, los médicos comprobaron que Maxi había ingerido una gran cantidad de pastillas de Clonazepam de 2 miligramos. El mediático fue derivado al Hospital Ramos Mejía, donde quedó internado.



Las complicadas horas que transita el cordobés se dieron luego de que su novia confirmó a través de las redes que es un hecho la separación de la pareja. “Entre tantas idas y vueltas, no pudimos sostener la relación”, había dicho la joven en su Instagram.



Luego, remató: “Es una separación definitiva. No hay retorno por el bien de nuestra salud. Así que pido respeto para que cada uno pueda ser feliz y seguir su camino en paz”. El insólito episodio que vivió Maxi Guidici tras un accidente Durante el jueves, el cordobés había sufrido un accidente de tránsito. Después de que se conociera la noticia, Maxi decidió llevar tranquilidad a sus seguidores con un insólito video.



“Maxi de GH también chocó. Cuando se bajaron las 4 personas intentaron golpearlo, pero al reconocerlo le pidieron foto”, tuitearon desde la cuenta del Ejército de LAM



El mediático habló desde sus redes sociales sobre la situación. Con un vaso en la mano, comentó: “Acá, tomándome un fernecito en el Bailando. Quién diría, quién pudiese... Choqué mi auto. Choqué mi auto por apurado por estacionar. Tengo un problemita más por resolver, pero como todo en la vida... A ponerle una sonrisa y a resolver”. (TN Show)