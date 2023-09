Barby Silenzi confesó el deseo que El Polaco no está seguro de cumplirle

Barby Silenzi confesó en una reciente entrevista que El Polaco está bastante alejado de cumplirle uno de sus más grandes deseos a nivel personal.La bailarina habló con el portal Paparazzi sobre los próximos pasos que quisiera dar a nivel personal y romántico: "Yo quiero casarme, pero le cuesta a él. Nunca se casó tampoco. Casarme y tener otro bebé son las cosas pendientes. Estoy cuidándome y arreglándome para volver a quedar embarazada"."Él a veces quiere y otras no, pero va a querer. Va a querer porque yo quiero", agregó.De igual manera, la madre de Abril y Elena contó que actualmente se está dedicando únicamente a su familia y que su vida está en un momento muy relajado en cuanto a lo laboral: "Vengo 2 veces por semana a un centro de estética, hago gimnasio y un poco de todo. Estoy en una etapa re tranquila, de ama de casa, de mamá".En enero de este año, entrevistada por Catalina Dlugi en Agarrate Catalina por La Once Diez/Radio de la Ciudad, Barby Silenzi contó que “Mi hija Elena lo tiene recontra presente al Polaco, y muchas veces le ha dicho papá¨, indicó la bailarina sobre la hija que tuvo con Francisco Delgado.Y continuó: "Ella de chiquitita quería el apellido de él. En el colegio cuenta que tiene dos papás. Tiene al Polaco como su ejemplo. Ella ama a su papá y cuando viene se va con él, pero en el día a día es el Polaco. A veces la lleva al cole, en todo está él. La mandaba al psicólogo cuando era chiquitita cuando se fue el papá. Ahora tiene hermanas, la familia del Pola también están con ella como una familia más”, explicó la integrante de Sex, la obra dirigida por José María Muscari.Por otro lado y una vez más, Barby reconoció que ambos sufren los celos de pareja: “La otra vez que vino a ver Sex yo lo miraba y veía que él no levantaba la mirada, a mí también me pasaría lo mismo, lo llego a ver en Sex y me muero. Al principio mucho no le copó, pero entendió que es trabajo para mí, que yo hacía un montón que no estaba trabajando en el teatro, Sex es una obra que muy poca gente no quiere estar. Por ese lado, él entendió”.