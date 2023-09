Jimena Barón publicó otra osada foto con ropa interior muy diminuta

Jimena Barón se muestra siempre muy activa en las redes sociales, donde comparte desde sus momentos más íntimos junto a su hijo, Momo, y también los distintos looks que elige día a día.En esta oportunidad, la actriz publicó una foto en su historia de Instagram. Se mostró al natural y en ropa interior.Se tomó una selfie sentada sobre una camilla con un croptop negro con detalles en verde el cual subió y dejó a la vista su corpiño con estampado de reptil. En la parte de abajo, en tanto, usó una tanga diminuta, colaless y con doble bretel a los costados, describió el portalComo es habitual en ella, no agregó ni una gota de make up y se mostró cien por ciento al natural. Además, dejó su pelo suelto con algunas ondas.