A Jesica Cirio, desde que está soltera, le “explotan” los mensajes

Jésica Cirio habló con Socios del Espectáculo de la etapa de soltera que está viviendo y contó que le llegaron muchos mensajes en sus redes sociales.



“¿Tenés algo dando vueltas?”, le preguntaron a la conductora de La Peña de Morfi, quien respondió: “No, nada, no tengo tiempo. Me explotan mis redes sociales”.



“Tengo todo tipo de invitaciones”, agregó y luego de que le consultaran si había mensajes de famosos, la modelo confesó: “Todos los rubros que te puedas imaginar”.



“¿Te mandan desnudos?”, indagó Rodrigo Lussich y Jésica reveló: “Eso no me pasa, igual no suelo ir a los mensajes generales. Mi community me avisa te escribió tal”.



Jesica Cirio confesó al programa de eltrece qué es lo más doloroso de su separación de Martín Insaurralde: “Es triste para la dos partes pero tratamos de estar bien”.



“Y de llevar adelante nuestra familia. Por Chloe toda la vida vamos a ser familia, eso es lo más importante”, dijo al final la modelo.

Fuente: Ciudad