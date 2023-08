Nicole Neumann: "Quiero volver a ser mamá"

Nicole Neumann está preparando su casamiento con el piloto de automovilismo Manu Urcera y ya piensa en agrandar la familia. Según contó en Socios del Espectáculo, tiene deseos de tener un hijo con su nueva pareja: "Pienso en ser mamá, sí, claro".Además, la modelo aseguró que a pesar de no ver seguido a su hija mayor, Indiana, las cosas estarían mejor entre ellas: "Todo bárbaro con indiana, todo lindo, todo está en la Justicia, se ocupan los abogados, yo quiero poner mi energía en lo lindo"."Yo disfruto hacer tele, hacer una campaña, una conducción... Lo que menos disfruto es la invasión de la vida personal", comentó la modelo, que estaba acompañada por su hermana Geraldine, con quien supo tener sus diferencias en el pasado.Nicole no quiso contar demasiado sobre su boda porque quiere que sus invitados se sorprendan: "Quiero que sea todo sorpresa. Va a haber alternativa de donación, el que quiere va a donar y el que quiere va a dar regalo".Sobre su relación con Urcera, declaró: "Es difícil describir el amor, es algo que se siente, es un hombre que llega a tu vida que te provoca ese amor, su corazón, su familia, como adoptaron a mis hijas, son divinos, te hacen sentir uno más".Neumann contó que está preparando "varios ajuares para la noche de bodas", aunque no quiso contar mucho más para no develar ningún misterio. Para la modelo será su tercer casamiento. Estuvo casada con Nacho Herrero y con Fabián Cubero, con quien tuvo a sus hijas: Indiana, Allegra y Sienna.