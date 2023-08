Se casa Carolina Amoroso: el mágico momento de la propuesta de su novio

Carolina Amoroso recibió una mágica propuesta de casamiento. En diálogo con TN Show, la periodista habló del romántico momento que vivió cuando su novio, Guido Covini, interrumpió un show de Parientes, la banda en la que toca, para declararle su amor.Después de que se conociera la noticia de la propuesta, la conductora de Está pasando y TN Internacional (TN) expresó: “Me muero de lo colorada que me pone”. Y admitió: “No me lo esperaba. Siempre pensé que estas cosas pasaban en las películas. Pero no, también en la vida real hay magia”.Este fin de semana, Guido Covini le propuso casamiento a Carolina Amoroso y la periodista aceptó a pura emoción. La pareja había confirmado su relación a fines de mayo.Todo ocurrió este sábado cuando Parientes -la banda que tiene como integrantes a Guido, Emiliano Covini, Federico Coscia y Leandro Aispuru-, brindó un concierto en Café Berlín, donde presentaron su quinto disco La Soledad de los Amantes.Guido aprovechó la noche para tener varios gestos románticos con su novia. Uno de los primeros tuvo lugar cuando la banda interpretó “Tu mirada”, el tema que el cantante le compuso a la periodista.

Sin embargo, minutos después llegó el más inesperado de todos: el cantante se tomó un momento y sacó de su campera un estuche con un anillo. Los presentes comenzaron a arengar para que Carolina subiera al escenario y así fue. Él se arrodilló, le propuso casamiento y ambos se fundieron en un abrazo.El domingo, la periodista subió una tierna foto en blanco y negro junto a varios emojis de corazones rojos y arrobó a Guido. Además musicalizó la postal con el tema “Tu mirada”.A finales de mayo, Carolina Amoroso presentó a su novio. Consultada por TN Show sobre la relación, la conductora explicó que el vínculo inició gracias a las redes sociales. “Nos conocemos desde hace unos meses, nos seguíamos por Instagram y después empezamos a hablar, él me invitó a comer”, detalló la periodista.En cuando a lo que la enamoró del Guido, la comunicadora aseguró que hubo varias cuestiones que la conquistaron: “Podría decirte que su sensibilidad. Además lo admiro mucho, porque me gusta mucho su arte”.