Durante los últimos meses de 2023, fueron varias las famosas que empezaron a vender fotos en distintas plataformas para adultos. A mediados de julio, fue el turno de Flor Vigna, que anticipó una de sus producciones con un video: la cantante subió una publicación al borde de la censura para anunciar nuevo contenido en Divas Play.La influencer mostró su figura en un sauna con lencería diminuta y grabó un video súper corto en topless desde el jacuzzi del lugar donde estaba haciendo la sesión de fotos.“Cuando sea viejita quiero decir me animé a todo, me saqué prejuicios, me dejé ser libre respetándome a mi misma al máximo. Estoy en proceso de que el qué dirán me importe menos y en ese proceso, nos mandamos esta tremenda sesión de fotos”, anunció..