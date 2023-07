El explosivo video Cinthia Fernández tras el cruce con Oscar González Oro

A diez días de confrontar con Oscar González Oro en el debut del conductor en Nosotros a la Mañana, Cinthia Fernández volvió a sacarse chispas con el periodista en vivo y terminó rompiendo en llanto."No estoy bien. No estoy acostumbrada a ciertas maneras de trabajo", le dijo la panelista al Negro Oro, luego de que le marcara con firmeza cómo son para él "las reglas" de trabajo por su discusión con Andrés Nara.Sin contener las lágrimas, Cinthia agregó: "No estoy bien. No me siento cómoda. Prefiero llorar antes de putear. Siempre voy a ser fiel a mis convicciones y ser sincera".

Espectáculos Escapó del frío y lució su colección de microbikinis en Ibiza

Bailando con un bikini negro y con el tema “Quiénes son” de Lali Espósito como disparador de su descargo, Cinthia Fernández reprodujo algunas de las picantes frases de la canción, en la que también participó Moria Casán."Reflexión sobre lo qué pasó ayer: 'Talk, talk, talk, pura mier . . . bebé, yo, yo, yo tiro flores bebé… QUIÉNES SON?'", escribió la panelista, en alusión a la interna con Oscar González Oro en Nosotros a la Mañana.Agradecida a Lali por componer la canción, y a Moria por ser la autora de la frase ¿Quiénes son?, Cinthia agregó: "Lali Espósito y Moria Casán, amo este tema para atender gente".