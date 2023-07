Separada, Jésica Cirio, negó rumores de romance: “Estoy sola”, afirmó

Jésica Cirio confirmó hace un tiempo su separación del Jefe de Gabinete de Ministros de la Provincia de Buenos Aires, Martín Insaurralde, tras 9 años de matrimonio y una hija en común: “Es difícil separarse, pero fue una decisión conversada, que nos llevó bastante tiempo tomarla. Martín fue el amor de mi vida y vamos a estar unidos siempre por nuestra hija”.



Durante una entrevista con la revista Caras, donde posó con su hija Chloé, aclaró los rumores que la vincularon sentimentalmente con su compañero de trabajo: “Es mentira que salimos como se dijo con el streamer e influencer Gerónimo ‘Momo’ Benavídes, que fue mi compañero en ‘Piso 18’”.



“Hace 18 años que estoy en el medio y estoy acostumbrada a que circulen estos rumores. Cuando te separás te suelen vincular con personas que trabajan con uno. Pero estoy sola”, reconoció la modelo y conductora, que reveló que lo que más le cuesta es organizarse para dejar a su pequeña hija Chloé: “Lo que más me cuesta de la separación es compartir a la niña, somos muy unidas. Pero trato de encontrarle el lado bueno, entendiendo que la vida es así. Es un proceso que transitamos con todo el amor por el bien de Chloé. Con Martín hablamos mucho para que sea todo lo mejor posible”.



En cuanto a su carrera, Jésica aseguró que pudo ir logrando todas sus metas: “Soy muy afortunada por cumplir la mayoría de mis sueños”. La modelo quedó fascinada con su trabajo en el streaming y piensa ir por más: “Me encanta el streaming. Pronto estrenaremos un programa integrado solo por mujeres, que me tiene muy entusiasmada”.



Cirio también conduce La Peña de Morfi por Telefe y no pudo evitar hablar sobre su relación con Jey Mammón, que era su compañero en la conducción hasta que el canal decidió desvincularlo tras la exposición pública que tuvo la denuncia de abuso sexual que había realizado Lucas Benvenuto años atrás y que nunca llegó a investigarse porque ya había prescripto: “Está todo más que bien con Jey. Nos escribimos pero jamás tuvimos otra relación que la laboral. Ojalá pronto se aclare lo sucedido”.