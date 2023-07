Fotos y video: Zaira Nara sigue acaparando la atención en microbikini colaless

Zaira Nara se encuentra en Ibiza disfrutando de unas cálidas y relajadas vacaciones. Como es usual, la modelo no deja pasar ni un solo momento sin marcar tendencia e imponer estilo. A orillas del mar, la menor de las hermanas Nara sorprendió con un look increíble de verano.A través de un carrusel de fotos de Instagram, la modelo se mostró con un conjunto de microbikini color terracota y de tela brillante.¿Los detalles?: El corpiño es estilo top. Mientras que la bombacha es colaless con tiras muy finitas y regulables.Zaira no dejó afuera los accesorios y lució una cadenita en tono dorado con un dije y otra de estilo cordón superpuesta. También agregó unas pulseras haciendo juego con los aros. Además, eligió mostrarse al natural, sin nada de make up, describió el portal“Summer vibes”, escribió en la publicación que en pocas horas alcanzó miles de “me gusta” y cientos de comentarios.