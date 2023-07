La paranaense Romanela Amato hipnotizó a los fans con sus curvas en bikini y más

La paranaense Romanela Amato mostró una vez más toda su belleza. La rubia fue a Japón y luego posteó imágenes en las que exhibe sus curvas en bikini en medio del intenso calor por el que atraviesa el hemisferio norte.A los 32 años, la esposa del ex futbolista Javier Saviola, contó hace algunas semanas que, en plan de vacaciones familiares, habían viajado al país oriental y posteó diversas imágenes, entre las cuales llamaron la atención las tomadas en Okinawa que es una isla de Japón situada en el mar de China Oriental. Es que allí mostró cada detalle de su figura, con diversos trajes de baño y desde distintos ángulos.En una de las publicaciones hizo notar: “No importa donde, ni cuándo. Siempre con mi mate”.La rubia ha demostrado en más de una oportunidad que no olvida sus raíces y, cada vez que puede, retorna de paseo a la capital entrerriana.El año pasado, en diálogo con Elonce había dicho: “Soy fan de mi ciudad, me encanta y cada vez que vuelvo la veo hermosa. Siempre digo que la veo con ojos de turista, entonces observo la belleza”.Y había confirmado que está “trabajando en Andorra, a donde estamos desde hace seis años. Sigo con lo mío, que son las campañas, el modelaje y trabajando bastante con las redes sociales”.