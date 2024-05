El dólar blue subió $5 y cerró en $1045

En una jornada marcada por el paro de la CGT y la discusión pública sobre el nivel de adhesión llevada a cabo entre el Gobierno y los sindicatos, los dólares con poco volumen de negociación cotizaron todos al alza.



El dólar blue cerró este jueves a $1.015 para la compra y $1.045 para la venta, con un alza de cinco pesos. La divisa marginal no tiene mucha demanda y mantiene el precio estable en lo que va del mes con un avance mínimo de 0,48%.



Con un ajuste de cincuenta centavos en la cotización mayorista que cerró en $882, la brecha cambiaria se coloca en 18,5%.



Por el lado de los financieros, ambas cotizaciones recortaron las perdidas de la semana y subieron por primera vez luego de tres ruedas consecutivas a la baja.



El dólar MEP avanzó $3,92 y cerró en $1.042,69, mientras que el contado con liquidación hizo lo propio subiendo $6,23 para finalizar la jornada a $1.082,68.



El economista Gustavo Ber sostuvo que “más allá de los transitorios efectos que puede tener el paro general, en las últimas ruedas ya se viene detectando un mayor ritmo de liquidaciones y por ende de compras del BCRA, previsible dado que tras la demora ya estaban por arrancar las ventas de la cosecha. Es por ello que se extiende la tranquilidad entre los dólares financieros, incluso con sesgo a la baja a partir de la mayor participación del ¨blend¨, lo cual anticipa en el actual contexto económico-financiero que continuaría el proceso de apreciación cambiaria a corto plazo”.



El valor del billete en el Banco Nación es de $901,00 y en el promedio de los bancos es de $924,06.



El Banco Central compró 59 millones de dólares en la rueda de hoy, con un volumen operado en el segmento de contado US$ 249,59 millones. Un volumen menor a los días previos impactado por el paro y las complicaciones que ello acarrea.



De esta manera en lo que va de mayo acumula compras por US$ 879 millones y desde diciembre 2023 totaliza US$ 15.603 millones.



Las reservas brutas avanzaron 4 millones de dólares y cerraron con un saldo de US$ 28.036 millones.