Al filo de la censura: Jimena Barón hizo topless de frente a la cámara Instagram

Jimena Barón posteó una foto de alto voltaje. La cantante y actriz no dejó a nadie indiferente con esta imagen que se sacó frente al espejo. La famosa la compartió con todos sus seguidores y no le importó estar al borde de la censura.Posó adelante del espejo del baño con el pelo mojado y una colaless blanca con inscripciones en negro. Jimena se sacó el corpiño, se tapó su busto con una mano y con la otra sostuvo el celular para sacarse esta foto más que sensual. Dejó a todos sin habla.La famosa presumió de un abdomen bien plano y marcado y se llegaba a ver parte de sus piernas. Una vez más confirmó que no le importa el qué dirán y que ella sube el contenido que más le gusta.Eso no fue todo, ya que Jimena Barón subió una serie de fotos dentro de la misma publicación. En la que sigue aparece ella sentada en un banco, sonriendo de la mejor manera, y con un look muy veraniego. La famosa tiene un vestido mitad rosa pastel mitad fucsia, con una campera de jean por encima.