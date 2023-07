“Disciplina”: Nazarena Vélez mostró sus curvas con un jugadísimo primer plano

Nazarena Vélez destaca entre las figuras del espectáculo por su valiente actitud de mostrarse tal como es, sin miedo a exhibirse al natural. Durante varios años, ha predicado el amor propio a través de sus redes sociales, y esta vez lo hizo de nuevo.En otras ocasiones, la panelista televisiva reveló que durante mucho tiempo no aceptó su propio cuerpo y se esforzó por alcanzar los estándares hegemónicos de belleza. Es así que hoy en día se dedica a ser madre y abuela pero también toma parte de su tiempo para dedicarlo a su cuerpo.En esta ocasión, comenzó el día a puro ejercicio y rutinas deportivas para ver avances en su cuerpo. En el posteo escribió: “Disciplina. Cumplo un mes sumando hábitos saludables. Gym haciendo lo que mucho no me gusta pero me hace bien. Me felicito. No se nota pero se siente”.En las imágenes, posó frente al espejo y mostró un conjunto muy llamativo estampado con galaxia.