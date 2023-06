El video de Morena Rial trabajando en una verdulería

Morena Rial tuvo acceso a una educación privilegiada. Pudo ir a un colegio bilingüe y, durante muchos años, disfrutó de una vida acomodada en cuanto a lo económico aunque esos beneficios no fueron suficientes y ella se encontró de adulta reclamando por los malos tratos recibidos durante su infancia por parte de sus padres adoptivos, Silvia D’Auro y Jorge Rial.Durante sus apariciones en televisión para hablar de sus dificultades durante su infancia, destacó que no fue criada para trabajar en un supermercado.“No nos deja hacer nuestro camino, no nos suelta. Tuve muchas posibilidades de entrar a un montón de lugares, de los cuales me bajó. Así como le pedí que me ponga una estética, no me la quiso poner. Yo no voy a ir a trabajar a un supermercado, él no me no me crio para eso para eso. Él siempre me dio lo mejor a mí, no me crio para que yo vaya a laburar a un supermercado”, dijo hace pocos días Morena en el programa A la tarde.Aprovechando estas declaraciones, la hija del conductor subió un video a sus redes sociales simulando que había encontrado trabajo como verdulera. “Hola a todos, ¿cómo están? Para los que saben que a mí, chicos, no me criaron para trabajar en un supermercado, pero justo vine a ‘Lo de Maty’ y me propuso trabajar acá. Así que acá me tienen, miren. Ahora les muestro un poquito más”, dijo Morena.La joven de 24 años pesó las frutas y les puso precio a las “bananas en pijamas”, “manzanas pecadoras” y “pera que espera”, en un paso de comedia que a su vez le sirve para su trabajo como influencer.