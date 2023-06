Filmaron a Pampita bajando las escaleras con un enterito muy ajustado

Pampita demostró a lo largo de los años que es de las figuras del espectáculo más completas, ya que en la farándula hizo de todo. La modelo hizo actuación, conducción, fue una de las figuras del “Bailando” por sus destrezas como bailarina, fue jurado y ahora es panelista de “Los 8 escalones” donde cautiva con su belleza y simpatía.La artista siempre luce impecable y marca tendencia con sus peinados y maquillajes, pero por sobre todo con los looks con los que se la ve en televisión o los que elige para ir a diferentes eventos a los que la invitan.Su participación en el programa que conduce Guido Kaczka no pasa desapercibida. Allí, demuestra sus talentos frente a la cámara, la experiencia que ya tiene como conductora, su calidad como profesional y los outftis con los que enamora.En las últimas horas, su estilista compartió un video en el que se la ve bajar las escaleras con uno de los looks que lució en el ciclo, del que pronto se irá para sumarse al “Bailando 2023″, la apuesta de Marcelo Tinelli para este año, que se emitirá por primera vez en AméricaTV.En el clip luce un enterito corto en color verde, que le marcó su increíble figura, la que mantiene intacta tras haber dado a luz a sus cinco hijos.A la prenda de mangas largas y espalda descubierta, detalle que le dio más sensualidad, le sumó unas bucaneras de cuero negras con el que realzó su look, detalló el diario