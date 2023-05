Luciano Castro se refirió a los rumores de crisis con Flor Vigna

Hace varios días se instaló la versión de que Luciano Castro y Flor Vigna atraviesan una crisis. El rumor cobró fuerza este lunes cuando la cantante dio una sugestiva respuesta cuando le preguntaron si estaba separada. “No es de mala, pero esta vez prefiero no decir nada”, le dijo a la periodista Estefi Berardi. Finalmente, quien rompió el silencio esta mañana fue el actor.



La situación amorosa de los famosos fue un tema central en la última emisión de Socios del Espectáculo (eltrece). Según lo que informó Nancy Duré, el entorno de la pareja habría confirmado que la ruptura es un hecho. “Lo van a negar por unos días porque tienen que seguir juntos en un trabajo que tienen”, relató la panelista, haciendo referencia a El Divorcio, la obra de teatro que encabezan.



El vaticinio de la periodista no tardó en concretarse. “No es así, no estamos separados. Gracias”, le escribió Castro a Duré en un escueto mensaje de texto.



A la hora de enumerar los motivos de la supuesta separación de Luciano Castro y Flor Vigna, la periodista del ciclo de espectáculos conducido por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares expuso varias cuestiones. “Ella dijo que se bajaba de la obra de teatro porque quería dedicarse exclusivamente a la música”, lanzó. Y agregó: “Me dicen que la idea de trabajar juntos no fue tan buena como ellos pensaban”.



Sobre esa misma línea, Pallares señaló que personas allegadas del teatro la definieron a la cantante como “intensa”, y que eso también podría haber sido uno de los motivos de la ruptura amorosa. En cuanto a los rumores, el periodista contó que habló con Luciano Castro y le negó la separación.



En cuanto a la participación de Flor Vigna en El Divorcio, detallaron que solo le queda “una semana más” trabajando junto al ex de Sabrina Rojas, ya que se sumará la actriz Mica Riera para reemplazarla.

Fuente: TN Show